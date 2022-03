Les étudiants de l'Istituto Europeo di Design (IED) ont présenté l'A4810 (" A4810 Project by IED "), leur nouveau concept-car réalisé en collaboration avec Alpine.

Le résultat de cette collaboration entre l'école de design italienne et Alpine est une supercar à 2 places fonctionnant à l'hydrogène. Alpine a proposé à ces étudiants d'imaginer une "super berlinette" pour l'année 2035. La supercar a été pensée pour la performance - sportive, mais aussi environnementale.

Après avoir reçu le brief à l'automne dernier, les étudiants ont travaillé chacun de leur côté avant de présenter leur interprétation à la marque. Alpine a alors sélectionné deux idées à associer. Sur la base des deux propositions retenues, les jeunes designers ont créé "A4810 Project by IED" : un concept car à la fois léger, puissant et agile, offrant un grand plaisir de conduite.

Pendant la phase de conception, les étudiants ont cherché à combiner vision et innovation, sans perdre de vue les origines du constructeur automobile français. Ils ont également choisi un nom reflétant l'héritage de la marque. En effet, "4810" est l'altitude, en mètres, du Mont Blanc. Ce sommet emblématique, le plus élevé des Alpes, se trouve à la frontière entre l'Italie et la France, comme un pont reliant l'IED et la marque Alpine. Le constructeur automobile, par son nom, rend hommage au plaisir de conduire sur les routes de montagnes.

Le résultat de cette collaboration entre l'école de design italienne et Alpine est une supercar à 2 places fonctionnant à l'hydrogène. Alpine a proposé à ces étudiants d'imaginer une "super berlinette" pour l'année 2035. La supercar a été pensée pour la performance - sportive, mais aussi environnementale. Après avoir reçu le brief à l'automne dernier, les étudiants ont travaillé chacun de leur côté avant de présenter leur interprétation à la marque. Alpine a alors sélectionné deux idées à associer. Sur la base des deux propositions retenues, les jeunes designers ont créé "A4810 Project by IED" : un concept car à la fois léger, puissant et agile, offrant un grand plaisir de conduite. Pendant la phase de conception, les étudiants ont cherché à combiner vision et innovation, sans perdre de vue les origines du constructeur automobile français. Ils ont également choisi un nom reflétant l'héritage de la marque. En effet, "4810" est l'altitude, en mètres, du Mont Blanc. Ce sommet emblématique, le plus élevé des Alpes, se trouve à la frontière entre l'Italie et la France, comme un pont reliant l'IED et la marque Alpine. Le constructeur automobile, par son nom, rend hommage au plaisir de conduire sur les routes de montagnes.