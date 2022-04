Le HVCB est l'un des principaux clubs de véhicules historiques multimarques en Belgique. Il a été créé en 1972 par une poignée de pionniers, amateurs de voitures "classiques", a grandi pour devenir aujourd'hui un grand club national, regroupant près de 200 membres.

Le HVCB regroupe aussi près de 500 voitures de la période 1925-1973, que l'on reconnaît unanimement comme étant l'âge d'or de l'automobile, et dont la plupart des marques ont aujourd'hui disparu, telles que Austin Healey, Triumph, Jensen, Packard, Pontiac, Riley, etc.

Pour son 50ème anniversaire, une sélection de 50 véhicules seront rassemblés le dimanche 24 avril 2022 sur l'Esplanade du Cinquantenaire devant le musée Autoworld pour former le chiffre "50" au centre de celle-ci.

A l'intérieur d'Autoworld, une exposition, installée sur la "terrasse" de la zone "Sport & Compétition", retracera l'histoire du club en images et au travers de quatre véhicules emblématiques des années 1930 à 1970 : BMW 327 (1937), Chevrolet Bel Air Nomad (1956), Austin Healey Sprite (1965) et Alfa Romeo (1971). Cette exposition restera en place jusqu'au mois de septembre.

Le HVCB regroupe aussi près de 500 voitures de la période 1925-1973, que l'on reconnaît unanimement comme étant l'âge d'or de l'automobile, et dont la plupart des marques ont aujourd'hui disparu, telles que Austin Healey, Triumph, Jensen, Packard, Pontiac, Riley, etc.Pour son 50ème anniversaire, une sélection de 50 véhicules seront rassemblés le dimanche 24 avril 2022 sur l'Esplanade du Cinquantenaire devant le musée Autoworld pour former le chiffre "50" au centre de celle-ci.A l'intérieur d'Autoworld, une exposition, installée sur la "terrasse" de la zone "Sport & Compétition", retracera l'histoire du club en images et au travers de quatre véhicules emblématiques des années 1930 à 1970 : BMW 327 (1937), Chevrolet Bel Air Nomad (1956), Austin Healey Sprite (1965) et Alfa Romeo (1971). Cette exposition restera en place jusqu'au mois de septembre.