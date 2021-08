L'Historic Grand Prix, prestigieux événement du Masters Historic Racing sur le circuit de Zolder, fête ce week-end le 60e anniversaire de la légendaire Jaguar Type E.

Durant tout le week-end, plusieurs Jaguar ancêtres exclusives seront exposées et dimanche, le jury du Concours d'Élégance se penchera sur une catégorie à part, dédiée à la Jaguar Type E. Le modèle a été révélé pour la première fois au Salon de l'Automobile de Genève en 1961. La première présentation au grand public fut un succès retentissant et la voiture est toujours considérée par de nombreux amateurs d'automobiles comme l'incarnation du style et de l'air du temps des années '60. Pour marquer cet anniversaire sur le sol belge également, outre l'exposition à succès qui se tient jusqu'au 29 août à Autoworld, l'Historic Grand Prix sera aussi placé sous le signe de la Jaguar Type E. Il a lieu sur le circuit de Zolder en ce week-end des 21 et 22 août. Vendredi, une gamme exclusive d'ancêtres Jaguar a déjà été présentée à la presse. Les différents modèles de Type E et même quelques exemplaires de Type C (l'ancêtre de la Type E) étaient accompagnés d'une actuelle Jaguar F-Type Heritage 60 Edition. Certaines de ces voitures seront également exposées pendant le reste de ce week-end anniversaire. Cette année, l'apothéose de l'événement sera le Concours d'Élégance (qui se déroulera dimanche au paddock), qui comportera une catégorie à part, dédiée à la Jaguar Type E. Lors de ce concours, l'accent ne sera pas mis sur la vitesse, mais sur la présentation élégante des véhicules participants. Présidé par Leo Van Hoorick, conservateur de l'Autoworld Museum à Bruxelles, le jury évaluera les voitures en fonction de leur présentation, de leur histoire et de leur état. Dans la catégorie Jaguar Type E, cinq voitures se disputeront la victoire.

