Les vacances sont à nos portes. Et Autoworld s'est coupé en quatre pour faire passer un bel été à tous les amateurs de belle mécanique, avec, entre autres, un hommage à la Jaguar E-Type - la plus belle voiture du monde selon... Enzo Ferrari! - ainsi qu'une expo pour fêter les 75 ans de la Vespa.

La dynamique équipe du Musée Autoworld, Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles (métro Mérode), a mis les petits plats dans les grands pour accueillir dignement les familles en juillet et août, avec deux expositions diamétralement différentes (JaguarE-Type, du 4 juin au 29 août, et Vespa, du 1er juillet au 15 août), des animations pour petits (circuit de voitures télécommandées) et grands (simulateurs dernier cri avec la très demandée Playstation 5 Gran Turismo!), des rassemblements "classiques" sur l'Esplanade, des voitures qui sortent quotidiennement du musée... sans compter l'extraordinaire collection permanente de plus de 200 véhicules anciens et les zones thématiques.

Un petit lunch sur le pouce sur l'heure de midi avant de poursuivre votre visite? Le Summer Pop-up bar vous attend juste devant le musée.Venez passer un bon pbmoment à Autoworld entre amis ou en famille. Tout le personnel sera aux petits soins pour vous, que vous soyez connaisseur ou juste avide de découvertes.Plus d'infos sur www.autoworld.be pour les détails de toutes ces activités.

