L'Audi A1, bye bye Belgium...

On note aussi que cette petite Audi n'est plus disponible en trois portes, mais uniquement en cinq (Sportback). D'une génération à l'autre, le modèle grandit de 6 centimètres et dépasse désormais la barre des 4 mètres de long (4,03 m pour être précis). Sous ses dessus chics, l'A1 partage sa plateforme avec les roturières Seat Ibiza et VW Polo. L'accroissement du gabarit profite à l'habitabilité arrière mais aussi au ...