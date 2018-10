L'Aston Martin DB11 Volante : classe anglaise pour été indien

Le modèle reprend la structure du coupé éponyme : le squelette et la carrosserie sont façonnés en aluminium et le tout est recouvert d'une capote en toile à huit couches. L'habitacle se tapisse de cuir noble et la finition est globalement bonne, malgré quelques éléments un peu pingres à ce niveau de gamme. Quant aux places arrière, elles n'accueilleront que des culs-de-jatte tant l'espace y est limité.

