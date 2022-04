En ce début avril, la concession Kronos Porsche Centre Louvain-la-Neuve souffle ses 25 bougies.

L'aventure débute en 1997 sous l'impulsion de trois passionnés de la marque Porsche: Thierry et Marc Van Dalen ainsi que Jean-Pierre Mondron. Ensemble, ils créent Kronos Porsche Centre, le 1er avril. L'histoire est en marche et la progression sera aussi rapide qu'une Porsche puisqu'en 1998, Kronos vend déjà 100 voitures neuves. Aussi, dès 1999, Kronos s'installe à Gembloux dans des bâtiments tout neufs, au 91.1 (!) de la chaussée de Tirlemont. Pendant près de vingt ans, la concession y gagnera ses titres de noblesse et connaîtra une croissance continue.

En 2007, D'Ieteren devient actionnaire majoritaire de la société, tout en laissant la société indépendante et Kronos Porsche Centre continuer sa croissance. En mars 2019, Kronos Porsche Centre ouvre une autre page importante de son histoire en prenant un nouvel élan à Louvain-la-Neuve. Un show-room de plus de 800m2, 500m2 de parking couvert, un atelier mécanique de plus de 900m2, un magasin, un stock de pièces détachées ou encore des espaces de détente et de travail pour les clients: la nouvelle concession se veut ultra-moderne. Aujourd'hui, Kronos Porsche Centre Louvain-la-Neuve, toujours dirigé par Thierry Van Dalen, vend plus de 400 Porsche neuves par an.

