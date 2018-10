Kia Ceed GT Line

Cette finition d'inspiration sportive présentée lors du dernier Salon de Paris sera disponible avec tous les moteurs, c'est à dire le petit 1 litre turbo dans sa version turbo 120 ch, le 1.4 turbo 140 ch et le 1.6 Diesel dérivé en versions 115 et 136 ch.

Ces propulseurs sont d'office associés à une boîte manuelle à 6 rapports, mais les 1.4 T-GDi et 1.6 CRDi peuvent recevoir la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports. Et comme les autres Kia, elle sera vendue avec une garantie de 7 ans et 150.000 kilomètres.

L'habillage sportif GT Line est sobre mais suffit à mettre en avant la voiture. Roues de 17 ou 18'', large calandre Tiger nose, boucliers redessinés (avec prises d'air façon Kia Stinger) et phares plus expressifs révèlent la nouvelle Ceed. La Ceed GT Line se décline en 10 coloris différents.

Dans l'habitacle, la GT Line jouit de nouveaux sièges sport à l'avant. Pour le reste toutes les dernières technologies de sécurité et d'infodivertissement développées pour la nouvelle Ceed se retrouvent à bord, d'origine ou en option.