Le Juke Enigma est la première série limitée du crossover urbain de Nissan. Elle inaugure la compatibilité du Juke avec Amazon Alexa. Le système permet de commander plusieurs fonctionnalités de la voiture via une appli smartphone ou Amazon Echo.

Le design "demeurant la première raison d'achat du Nissan Juke, la série limitée Enigma propose un univers de design sombre et futuriste, inspiré des avions furtifs", explique-t-on chez Nissan. Des motifs graphiques décorent par ailleurs les bords de toit et les rétroviseurs extérieurs, tandis que les jantes en alliage Akari noires de 19'' soulignent l'allure dynamique de ce crossover.

Le modèle est proposé en trois combinaisons bicolores, dont blanc Lunaire / toit noir métallisé ou gris Squale / toit noir métallisé. Mais ce qui caractérise surtout cette série spéciale Enigma, c'est qu'elle inaugure la compatibilité avec Amazon Alexa. Une fois cette fonctionnalité activée dans l'application Alexa et liée au compte NissanConnect Services du propriétaire, les clients peuvent connecter leur Juke à leur assistant vocal Amazon Echo à la maison.Ils pourront ainsi gérer à distance plusieurs fonctions du véhicule via 13 commandes vocales préprogrammées.

Ils peuvent par exemple demander à Alexa d'indiquer l'emplacement de stationnement du véhicule, de connaître l'autonomie en carburant, de vérifier le bon verrouillage des portes ou de calculer la distance parcourue sur une période donnée.La compatibilité avec Amazon Alexa est disponible sur le Nissan Juke Enigma, et désormais aussi sur tous les Juke équipés de la connectivité NissanConnect Services.Commercialisée courant janvier, la série limitée Enigma est accessible à partir de 27.120 euros TVAC.

