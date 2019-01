Jeep Wrangler, Born to be wild

Fidèle comme un chien, fort comme un cheval et agile comme une chèvre ", déclarait le porte-parole de l'armée américaine Ernie Pyle à propos de sa voiture officielle de la Seconde Guerre mondiale. Pas moins de 700.000 Willys MB ont été construites, dont plus de la moitié par Willys-Overland. À partir de 1945, la CJ-1A était également disponible comme véhicule civil, avec essuie-glace automatique. En 1946, la gamme Jeep a été élargie avec la Willys Station Wagon, un véhicule de 7 places construit en acier et évoluant en mode propulsion.

La Wagoneer, précurseur du SUV moderne, est arrivée sur le marché en 1962 avec transmission automatique, climatisation et radio/cassette. Des modèles légendaires tels que Cherokee et Wrangler ont suivi. Les compactes Compass et Renegade sont plus récentes. Elles sont mues par des moteurs Fiat et portent la signature des concepteurs italiens. Ce n'est pas une coïncidence. Après le rachat de Chrysler par Fiat en 2011, la marque Jeep est également passée dans le giron du groupe automobile italien.

UNE COMPAGNE DE ROUTE FIABLE

La Wrangler de quatrième génération vient de débarquer. Les contours de la nouvelle venue ne laissent planer aucun doute sur ses origines et sa vocation. Elle est née pour se montrer sauvage et possède l'ADN d'un vrai tout-terrain. Elle propose différentes variantes et se veut adaptée à la circulation urbaine.

Le champion du tout-terrain veut toucher un public plus large en dehors des États-Unis. Pour le marché européen, Jeep propose donc un moteur turbo diesel 2.2 MultiJet II de 200 ch (450 Nm) et un moteur essence 2.0 turbo de 272 ch doté d'un couple de 400 Nm. Ces deux mécaniques répondent à la nouvelle norme WLTP. La vieille boîte automatique à 5 vitesses a fait place à une nouvelle transmission automatique à 8 vitesses de ZF.

Afin de concurrencer les Range Rover et les marques allemandes haut de gamme, les ingénieurs de Jeep ont fourni un gros travail sur la suspension de la Wrangler. Objectif : faire en sorte que le confort de conduite et la tenue de route répondent le plus possible aux attentes des conducteurs européens. Bien sûr, un Range Rover Sport, un Audi Q5, un BMW Q3 ou un Mercedes GLC restent plus confortables sur route mais, en tout-terrain, ils n'ont tout simplement aucune chance face au spécialiste américain.

Pour la Wrangler, aucun ruisseau n'est trop profond ni aucune pente trop raide. Elle l'a encore prouvé l'été dernier de manière indiscutable lors du Camp Jeep dans le Spielberg autrichien. Chaque été, plusieurs milliers de fans de Jeep venus de tous les coins d'Europe se rassemblent pour échanger leurs expériences et démontrer leurs talents de conducteur. Une pluie abondante avait rendu le parcours offroad extrêmement glissant. Même les conducteurs de 4x4 expérimentés avaient toutes les peines du monde à franchir les obstables. Heureusement, leur Wrangler ne les a pas lâchés. Dans sa quatrième génération, la Jeep reste la reine parmi les offroaders. C'est particulièrement vrai pour sa version Rubicon qui dispose d'artifices techniques supplémentaires pour relever les missions impossibles. La Wrangler se révèle comme une compagne fiable à 100 %. Une amie pour la vie.

Aucune autre marque de voiture n'a une clientèle aussi fidèle. En plus de 70 ans, la marque et le modèle Wrangler n'ont rien perdu de leur authenticité. Un tour de force que seul le Mercedes Classe G a su égaler. Land Rover, en revanche, n'a toujours pas enfanté un digne successeur au Defender. Les concepts apparus au cours des dernières années n'ont pas réussi à convaincre et ont été balayés sans pitié. Cela démontre la position unique que la Wrangler occupe sur la scène automobile internationale.

L'AMIE DES FAMILLES

Pour avoir son mot à dire sur le marché européen en tant que SUV, il faut pouvoir être la première voiture du ménage et convaincre en usage urbain. La Wrangler est tout simplement trop chère pour tenir le rôle de deuxième ou troisième voiture. Les prix d'entrée varient de 45.500 à 55.000 euros.

Le consommateur européen est exigeant et attend beaucoup d'une voiture familiale. Il doit disposer de suffisamment d'espace pour voyager avec quatre adultes et leurs bagages. Il réclame aussi des systèmes d'assistance et d'infodivertissement modernes. Il souhaite évoluer confortablement et en toute sécurité, ne pas consommer excessivement et émettre le moins d'émissions nocives possible.

La quatrième génération de la Wrangler répond à tous ces critères. Jeep propose à la fois une version courte et une version longue. Les moteurs à 6 cylindres très gourmands ont fait place à deux moteurs diesel et essence à 4 cylindres économes en carburant. Ils sont également beaucoup plus intéressants d'un point de vue fiscal. La gamme de systèmes d'aide au conducteur et d'infodivertissement est à la page et se retrouve dans les autres modèles haut de gamme du groupe FCA, notamment Alfa Romeo, Chrysler et Fiat. La finition intérieure n'atteint pas le niveau des marques premium allemandes, mais elle ne choquera pas un amateur de Jeep. Pas plus que les bruits de vent à haute vitesse, caractéristiques de la ligne peu aérodynamique de la robuste Américaine.

Afin de pouvoir démontrer les aptitudes de la Wrangler dans le trafic urbain, Jeep avait posé ses valises à Monaco et dans ses environs. Là où les 'rich and famous' ont un pied-à-terre et où Bentley et Rolls-Royce remplissent les rues. Conclusion ? La Wrangler se faufile aisément dans les rues étroites de la principauté et attire des regards admiratifs. Oui, elle y parvient, même à Monaco !