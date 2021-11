Hyvia vient de présenter le prototype d'un Renault Master électrique alimenté par une pile à combustible qui permet de produire directement à bord du véhicule l'électriocité dont il a besoin.

Créé en juin 2021, Hyvia (avec "Hy" pour hydrogène et "Via" pour route...) est une joint-venture basée en France et détenue à parité par le groupe Renault et Plug Power, spécialiste des solutions clés en main dans le domaine de l'hydrogène et des piles à combustible. Hyvia vient de présenter le prototype du Renault Master Van H2-Tech, un grand fourgon destiné au transport de marchandises, avec un volume de chargement de 12m3 et une autonomie allant jusqu'à 500 km, disponible en 2022. Il est équipé d'une pile à combustible de 30 kW qui sera assemblée en France d'ici la fin de l'année. Le véhicule, le moteur électrique et l'intégration hydrogène sont également produits en France.

Hyvia a également révélé son prototype de station de recharge à hydrogène. Cette station permettra de proposer des solutions de distribution d'hydrogène là où les infrastructures sont encore en développement. Le début d'assemblage est prévu en France d'ici la fin de l'année. Ces prototypes sont "une première illustration de l'écosystème complet et unique d'Hyvia incluant la production et la distribution d'hydrogène vert, ainsi qu'une gamme de véhicules utilitaires légers à pile à combustible", expliquent les responsables de la joint-venture. Hyvia sera présent au Salon Hyvolution à Paris, les 27 et 28 octobre.

Créé en juin 2021, Hyvia (avec "Hy" pour hydrogène et "Via" pour route...) est une joint-venture basée en France et détenue à parité par le groupe Renault et Plug Power, spécialiste des solutions clés en main dans le domaine de l'hydrogène et des piles à combustible. Hyvia vient de présenter le prototype du Renault Master Van H2-Tech, un grand fourgon destiné au transport de marchandises, avec un volume de chargement de 12m3 et une autonomie allant jusqu'à 500 km, disponible en 2022. Il est équipé d'une pile à combustible de 30 kW qui sera assemblée en France d'ici la fin de l'année. Le véhicule, le moteur électrique et l'intégration hydrogène sont également produits en France. Hyvia a également révélé son prototype de station de recharge à hydrogène. Cette station permettra de proposer des solutions de distribution d'hydrogène là où les infrastructures sont encore en développement. Le début d'assemblage est prévu en France d'ici la fin de l'année. Ces prototypes sont "une première illustration de l'écosystème complet et unique d'Hyvia incluant la production et la distribution d'hydrogène vert, ainsi qu'une gamme de véhicules utilitaires légers à pile à combustible", expliquent les responsables de la joint-venture. Hyvia sera présent au Salon Hyvolution à Paris, les 27 et 28 octobre.