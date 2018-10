Hyundai i40, plus chic avec un moteur plus propre

L'i40 conserve son profil fluide et dynamique, il est simplement renforcé par la nouvelle grille de calandre en cascade (Cascading Grille). Parmi les nouveaux détails esthétiques, les nouvelles jantes en alliage de 18 pouces complètent le profil avec élégance.

Dans l'habitacle, de nouvelles combinaisons de matériaux et de couleurs accentuent la sensation de "qualité perçue". Pour une conduite confortable et sûre, l'i40 est désormais équipée des fonctions de sécurité active et d'aide à la conduite Hyundai SmartSense.

Mais c'est surtout pour se conformer aux nouvelles normes antipollution que l'i40 évolue. Elle reçoit le moteur diesel Smartstream 1,6 litre décliné en versions 115 et 136 ch, des motorisations conformes aux impositions (actuelles) les plus strictes (Euro 6d Temp).