Honda dévoile le nouveau système omnidirectionnel de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing 360. L'application fera ses débuts en Chine l'an prochain.

Honda Motor vient de dévoiler le nouveau système omnidirectionnel de sécurité et d'assistance à la conduite Honda Sensing 360 qui supprime les angles morts autour du véhicule et contribue à éviter les collisions et à alléger la charge de travail du conducteur pendant la conduite. Enrichi par rapport au système précédent, Honda Sensing 360 dispose désormais d'une plage de détection étendue à l'avant et à l'arrière, mais aussi tout autour du véhicule. L'application de Honda Sensing 360 sera disponible en 2022 sur le marché chinois. Honda s'efforcera d'étendre l'application à tous les modèles et prévoit une commercialisation sur tous les principaux marchés d'ici 2030.

Depuis sa mise en place en 2014, le système avancé de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing a été amélioré, étendant son application aux modèles de production de masse dans le monde et aidant les clients Honda dans diverses situations de conduite.Honda Sensing 360a mis au point une détection à 360 degrésen ajoutant un total de 5 unités de radar à ondes millimétriques à l'avant et à chaque coin du véhicule, en plus de la caméra monoculairequi est utilisée par le Honda Sensing actuel. Cette plage de détection étendue couvre les angles morts autour du véhicule qui sont difficiles à contrôler visuellement par le conducteur et contribue à éviter les collisions avec d'autres véhicules et piétons ainsi qu'à alléger la charge du conducteur liée à la conduite.

