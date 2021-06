Honda a dévoilé les premières images de la nouvelle génération de Civic. Cette berline 5 portes est le dernier modèle en date à adopter de série le groupe motopropulseur e:HEV de Honda.

Honda a rendu publiques les premières images de la toute nouvelle Civic 5 portes, la 11e génération de cette berline compacte. La Civic reste un modèle phare pour Honda Europe et la dernière génération s'appuie sur un héritage de près de 50 ans "offrant convivialité, confort et attrait visual", affirment les responsables de la marque japonaise, trois atouts qui ont fait la réputation du modèle. La toute nouvelle Civic sera proposée exclusivement avec une motorisation hybride, devenant ainsi le dernier modèle à adopter le groupe motopropulseur e:HEV du constructeur nippon.

Elle s'inscrit dans les objectifs de la marque d'équiper tous les modèles grand public européens de groupes motopropulseurs électrifiés d'ici la fin 2022. Déjà présent sur les derniers modèles Jazz et Jazz Crosstar, le CR-V 2020 et le nouveau HR-V qui sera commercialisé plus tard dans l'année, le groupe motopropulseur hybride, offrira aux nouveaux propriétaires de la Civic, "un cocktail idéal de performance ludique et d'efficacité" soutient-on chez Honda. Cette nouvelle Civic sera disponible en Europe à l'automne 2022. Depuis son lancement en 1972, la Civic s'est vendue à plus de 27 millions d'unités dans 170 pays.

