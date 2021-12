La CBR1000RR-R Fireblade SP 30e Anniversaire, le nouveau scooter ADV350 et la sportivo-GT NT1100 sont les nouveautés les plus marquantes du stand Honda au salon EICMA de Milan, qui se tient du 25 au 28 novembre.

Optimisées, les CBR1000RR-R Fireblade, Fireblade SP et l'édition limitée Fireblade SP "30eAnniversaire" célèbrent trois décennies d'évolutions sportives qui ont commence avec la fameuse CBR 900RR "Fireblade", un modèle marquant dans l'histoire de la moto sportive. Dans un style diamétralement opposé, le tout nouveau scooter ADV350 associe un style hérité du X-ADV avec des caractéristiques qui devraient en faire un engin idéal pour se déplacer dans et autour des villes. Le troisième modèle phare du stand Honda à Milan n'est autre que la NT1100, une sportivo-GT qui reprend le moteur bicylindre (ainsi que la boîte robotisée DCT, proposée en option) et la partie-cycle de la célèbre Africa Twin, mais adaptée à une utilisation 100% bitume, avec des débattements de suspension revus à la baisse, un grand carénage protecteur et des roues de 17" chaussées de pneumatiques routiers. Conçue pour les longues étapes, seul ou à deux, cette machine signe le grand retour de Honda dans la catégorie des vraies routières, surtout que l'équipement de série est complet (valises latérales, béquille centrale, bulle réglable, poignées chauffantes...). Cerise sur le gâteau, elle devrait être proposée à un tarif légèrement inférieur à celui de l'Africa Twin. Plus bas en gamme, Honda a par ailleurs confirmé le retour de la Hornet: une projection 3D donne un aperçu du concept...