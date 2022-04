Toyota Motor Europe lance des opérations de fret ferroviaire transmanche pour transporter ses véhicules entre la France et le Royaume-Uni.

Toyota Motor Europe (TME) a commencé à mettre en place des services ferroviaires transmanche pour transporter ses véhicules neufs entre son hub logistique de Valenciennes (France) et Toton (Royaume-Uni). Cette initiative marque la première phase d'un plan paneuropéen par lequel TME entend transporter davantage de véhicules par fret ferroviaire afin de décarboner ses opérations logistiques.

L'opération portera d'abord sur environ 70.000 véhicules par an, soit l'équivalent de 270 trains. Les Toyota Corolla hybrides construites dans l'usine de Derby seront acheminées jusqu'?u hub de Valenciennes, et les Toyota Yaris hybrides produites en France seront livrées au Royaume-Uni. Ce nouveau trafic international devrait permettre à TME de diminuer ses émissions de CO2 de plus de 10 % sur l'ensemble de son réseau logistique, et de réduire ses délais de livraison d'environ 50 %. Cette initiative fait en outre de Toyota le premier constructeur automobile ? utiliser le tunnel sous la Manche pour transporter des véhicules neufs.

