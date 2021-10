À l'approche d'Halloween, l'ambiance va donner l'envie à certains de revoir leurs films d'horreur préférés. Pour l'amateur d'automobile, c'est l'occasion d'observer quelles sont, aussi, les stars sur 4 roues de ces films d'épouvante hollywoodiens.

C'est dans cet esprit festif que la société anglaise Uswitch (organisme comparateur de produits et de services en ligne et par téléphone) a consulté IMCDb (site de référencement des voitures au cinéma) afin d'établir un classement des marques et des modèles de voitures les plus souvent présentés dans les films d'horreur. Et c'est donc Ford qui est la marque de voiture la plus populaire du genre, avec un score parfait de 10 sur 10. La marque apparaît dans pas moins de 6037 films d'horreur. Lorsque l'on réduit la focale sur les modèles de cette marque, la Crown Victoria arrive en tête. Cela dit, connue comme la voiture de police par excellence, ses 757 apparitions à l'écran dans divers films se font, le plus souvent, du côté des gentils... Les Ford Econoline, Mustang et Série F occupent les trois rangs suivants, avec un total de 1229 apparitions.Dans les films mettant en scène des créatures surnaturelles, Ford est une fois de plus privilégié pour être à l'honneur avec 24361 apparitions. Dont deux en rapport avec le personnage principal et l'intrigue. Ford continue de prendre la tête des films d'horreur inspirés de la vie réelle : qu'il s'agisse d'hôpitaux effrayants ou d'enlèvements, le constructeur automobile américain totalise 54677 apparitions.

De toutes les voitures de films d'horreur, la célèbre Plymouth Fury de "Christine" reste la plus emblématique. © GF

Chevrolet arrive juste derrière, avec 3540 apparitions à l'écran et une note de 9,79 sur 10. L'Impala, septième modèle de voiture le plus populaire dans les films d'horreur, a joué un rôle dans de nombreux films. Si les voitures Dodge, en troisième position (9,59/10), sont présentes dans 1455 films, c'est bien le pick-up Dodge Ram qui a le plus grand nombre d'apparitions de toute la marque (119 fois à l'écran). Après, tut ceci ne veut strictement rien dire, ne jugez pas trop vite un voisin qui roulerait dans une de ces "bad stars" de cinéma... Tous les détails de l'étude sur: https://www.uswitch.com/car-insurance/guides/cars-most-used-in-horror-movies/.

