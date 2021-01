Pour la première fois, Ford accède au rang de numéro 1 absolu sur le marché des utilitaires en Belgique, à l'issue d'une progression ininterrompue depuis 2012.

Selon le décompte final des immatriculations 2020 établi par la Febiac, Ford a vendu 10.955 véhicules utilitaires sur le marche? belge en 2020, ce qui lui permet de décrocher pour la toute première fois la première position dans ce segment. Par rapport à 2012, année du lancement de la nouvelle génération d'utilitaires Ford, 2020 marque une progression de 189 % par rapport au volume de ventes de 2012. Ford est par ailleurs leader européen en matière d'utilitaires de moins de 3,5 tonnes depuis quelques années déjà?, et maintenant également en Belgique.

Cette popularité est à mettre à l'actif d'une offre très complète, adaptée à un grand nombre d'utilisations. Pour rappel, la gamme se compose actuellement des Fiesta Van, Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom et Transit 2T, auxquels s'ajoute le Ranger, responsable de 40% des ventes sur le marche? des pick-ups, et ce depuis 5 ans déjà. Ford poursuit par ailleurs son travail de développement de la gamme Transit, avec le Transit 2T 100% électrique en figure de proue. Les modèles actuellement commercialisés ont également droit à des améliorations techniques et technologiques régulières. Ce fut récemment le cas avec la finition Trail dotant le Transit 2T d'une transmission intégrale (4x4) et le Transit Custom d'un différentiel a? glissement limite?, ainsi qu'avec une finition Active, qui habille les Transit Custom et Connect en vue d'activités "aventurières".

