La Ferrari BR20, dernière-née de la série one-off de la marque au cheval cabré a été dévoilée voici quelques jours. Elle rejoint la catégorie la plus exclusive de la gamme: des véhicules produits à un seul exemplaire, conçus sur mesure selon les spécifications particulières d'un client.

La BR20 est un coupé V12 à 2 places développé à partir de la plateforme de la GTC4 Lusso, qui, par sa philosophie et ses lignes, fait habilement référence aux superbes coupés Ferrari des années 1950 et 60, sans allusions nostalgiques cependant. Au contraire, ce modèle parvient à accomplir l'exploit de conjuguer une élégance intemporelle et une sportivité musclée, en intégrant sans difficulté des lignes typiques de certains des modèles 12 cylindres les plus emblématiques de l'histoire de Ferrari, dont la 410 SA et la 500 Superfast. Les deux sièges arrière de la GTC4Lusso ont été supprimés pour ajouter plus de dynamisme à la ligne "fastback" de la BR20. Ce nouveau modèle est 3 pouces (7,60 cm) plus long que l'original, grâce à un traitement de l'arrière en surplomb visant à créer une silhouette qui met joliment en valeur ses proportions. L'une des pierres angulaires du processus de création de ce modèle sur mesure a été la modification radicale du volume de l'habitacle. Ce changement a ainsi donné à l'équipe de conception dirigée par Flavio Manzoni toute la liberté d'imaginer des proportions innovantes qui ont donné lieu à un design extérieur puissant tout en restant cohérent du point de vue du style. Conçue pour un client de longue date qui a été profondément impliqué dans chaque étape de sa création, la Ferrari BR20 représente une véritable interprétation de l'art de la carrosserie traditionnelle, en transformant un modèle existant d'une manière unique.