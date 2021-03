Voici un peu plus de deux mois se refermait l'année 2020, et avec elle un premier cap symbolique du XXI siècle. Febiac, la Fédération Belge et Luxembourgeoise de l'Automobile et du Cycle, a saisi le moment pour compiler et analyser 20 années de données relatives à l'automobile en Belgique. Autant d'observations à retrouver dans l'Automotive Pocket Guide.

A quel point le parc automobile belge s'est-il développé au cours des dernières décennies? Quel impact le glissement de la motorisation diesel vers d'autres motorisations a-t-il eu sur la consommation de carburant? Comment évoluent les dépenses en transport des Belges et quelle part consacrent-ils à leur mobilité individuelle? Quelle est la part modale de l'automobile dans les déplacements des Belges. C'est à toutes ces questions et bien d'autres encore que l'Automotive Pocket Guide ambitionne de répondre.

Cet ouvrage de 72 pages, qui est dévoilé aujourd'hui par la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle, propose un mélange d'informations factuelles chiffrées et de brèves analyses qui permettent de comprendre en un coup d'oeil l'évolution et les tendances de la mobilité en Belgique au cours des 20 dernières années.

Parmi les tendances soulignées par l'Automotive Pocket Guide, notons par exemple celles-ci: avec 4.000 euros par an, le transport est le troisième poste de dépenses d'un ménage, après le logement et l'alimentation; plus de 4 ménages sur 5 possèdent aujourd'hui au moins une voiture tandis que8% des ménages possèdent une moto et/ou un cyclomoteur; On compte en Belgique 29 chargeurs électriques rapides par 1.000 km² et 70 chargeurs lents accessibles au public pour 100.000 habitants, soit 5 à 6 fois moins qu'aux Pays-Bas... Cet Automotive Pocket Guide est disponible gratuitement au format PDF ou dans une version imprimée sur simple de demande auprès du service de presse de la Febiac, à l'adresse électronique suivante: press@febiac.be

A quel point le parc automobile belge s'est-il développé au cours des dernières décennies? Quel impact le glissement de la motorisation diesel vers d'autres motorisations a-t-il eu sur la consommation de carburant? Comment évoluent les dépenses en transport des Belges et quelle part consacrent-ils à leur mobilité individuelle? Quelle est la part modale de l'automobile dans les déplacements des Belges. C'est à toutes ces questions et bien d'autres encore que l'Automotive Pocket Guide ambitionne de répondre. Cet ouvrage de 72 pages, qui est dévoilé aujourd'hui par la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle, propose un mélange d'informations factuelles chiffrées et de brèves analyses qui permettent de comprendre en un coup d'oeil l'évolution et les tendances de la mobilité en Belgique au cours des 20 dernières années. Parmi les tendances soulignées par l'Automotive Pocket Guide, notons par exemple celles-ci: avec 4.000 euros par an, le transport est le troisième poste de dépenses d'un ménage, après le logement et l'alimentation; plus de 4 ménages sur 5 possèdent aujourd'hui au moins une voiture tandis que8% des ménages possèdent une moto et/ou un cyclomoteur; On compte en Belgique 29 chargeurs électriques rapides par 1.000 km² et 70 chargeurs lents accessibles au public pour 100.000 habitants, soit 5 à 6 fois moins qu'aux Pays-Bas... Cet Automotive Pocket Guide est disponible gratuitement au format PDF ou dans une version imprimée sur simple de demande auprès du service de presse de la Febiac, à l'adresse électronique suivante: press@febiac.be