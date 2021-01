Traditionnellement, le musée Autoworld consacre son exposition de février et mars à un aspect de la Coccinelle Volkswagen, et ce dans le cadre de la Love Bugs Parade liée à la fête de Saint-Valentin.

La Love Bugs Parade n'aura pas lieu en 2021 pour les raisons que chacun peut imaginer. Aussi l'exposition organisée au Cinquantenaire avec la collaboration de Volkswagen revêtira-t-elle un aspect un peu particulier et tout à fait original."Volkswagen Milestones" mettra l'accent sur trois époques de la vie de "Monsieur et Madame tout-le-monde" en prenant comme repères trois modèles incontournables de l'histoire de la marque de Wolfsburg: la Coccinelle des années '50-'60, la Golf du milieu des années '70 et du début des années '80 et, enfin, la toute nouvelle ID.3, la voiture électrique qui vient de sortir.

Chacune de ces voitures reflète une époque bien spécifique et marque, à chaque fois, un tournant radical avec la précédente, aussi bien dans nos modes de vie que dans l'évolution de l'automobile.Car cette automobile, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, est aussi le reflet de l'histoire de notre société. L'arrivée d'une nouvelle génération de véhicules en chasse une autre... pour un temps. Les nouvelles formes de consommation, le changement de nos habitudes, nos prises de conscience, qu'elles soient environnementales, politiques, économiques ou sociétales, nous font regarder le monde de façon différente.Et c'est bien ce que cette exposition ambitionne de démontrer... Plus d'infos sur www.autoworld.be

