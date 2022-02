Créée il y a deux ans à peine, la start-up EDI (Electric by D'Ieteren) a très rapidement grandi. Avec actuellement une centaine de collaborateurs dont 30 techniciens spécialisés, EDI a vendu près de 5.000 points de recharge en 2021 tant chez les particuliers qu'auprès des entreprises.

EDI répond à la demande croissante de bornes de recharge, bien aidé en cela par la multiplication de l'offre de véhicules électriques sur notre marché. La fiscalité avantageuse des voitures électriques pour les entreprises a également dynamisé ce marché en pleine expansion. Cette fiscalité prévoit notamment des incitants spécifiques afin d'encourager l'installation d'infrastructures de recharge. Forte de ces atouts et d'un contexte particulièrement favorable, EDI aborde 2022 avec confiance. La start-up vise un doublement de ses ventes avec un objectif de plus de 10.000 points de recharge installés sur l'année, soit autant que l'ensemble du parc de bornes publiques aujourd'hui disponibles en Belgique (source: European Alternative Fuels Observatory).

Les conducteurs de véhicule électrique couvrent 80 % de leurs besoins de recharge grâce aux bornes installées à leur domicile ou sur leur lieu de travail, ce qui constitue la spécialité d'EDI. La société propose une large gamme de solutions de recharge, allant du câble connecté fonctionnant sur une prise classique à des bornes haut de gamme régulant automatiquement la vitesse de recharge en fonction de la puissance électrique disponible et de la production photovoltaïque sur le toit. Un autre atout d'EDI, c'est l'accompagnement de ses clients de A à Z avec des équipes expérimentées, une attention particulière à la qualité des produits proposés et une offre de services complète, incluant la facturation partagée des consommations électriques pour les véhicules de société, l'optimisation en temps réel de la vitesse de recharge et l'accès à un réseau de 250.000 bornes publiques en Europe.

EDI répond à la demande croissante de bornes de recharge, bien aidé en cela par la multiplication de l'offre de véhicules électriques sur notre marché. La fiscalité avantageuse des voitures électriques pour les entreprises a également dynamisé ce marché en pleine expansion. Cette fiscalité prévoit notamment des incitants spécifiques afin d'encourager l'installation d'infrastructures de recharge. Forte de ces atouts et d'un contexte particulièrement favorable, EDI aborde 2022 avec confiance. La start-up vise un doublement de ses ventes avec un objectif de plus de 10.000 points de recharge installés sur l'année, soit autant que l'ensemble du parc de bornes publiques aujourd'hui disponibles en Belgique (source: European Alternative Fuels Observatory). Les conducteurs de véhicule électrique couvrent 80 % de leurs besoins de recharge grâce aux bornes installées à leur domicile ou sur leur lieu de travail, ce qui constitue la spécialité d'EDI. La société propose une large gamme de solutions de recharge, allant du câble connecté fonctionnant sur une prise classique à des bornes haut de gamme régulant automatiquement la vitesse de recharge en fonction de la puissance électrique disponible et de la production photovoltaïque sur le toit. Un autre atout d'EDI, c'est l'accompagnement de ses clients de A à Z avec des équipes expérimentées, une attention particulière à la qualité des produits proposés et une offre de services complète, incluant la facturation partagée des consommations électriques pour les véhicules de société, l'optimisation en temps réel de la vitesse de recharge et l'accès à un réseau de 250.000 bornes publiques en Europe.