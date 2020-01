À court terme, ou à moyen terme, quelques marques lancent un modèle électrique. En voici un aperçu.

Seat met les watts

Le timing est idéal : l'an prochain, Seat commercialisera avec la el-Born sa première familiale compacte électrique, un modèle reposant sur la plate-forme MEB du groupe Volkswagen. Conçue et développée à Barcelone, la el-Born sera produite à Zwickau, en Allemagne. Son nom fait référence à un célèbre quartier de la capitale catalane réputé pour ses artistes. Selon le constructeur, la el-Born possède une autonomie maximale de 420 km en vertu du cycle WLTP. Capable de réaliser le 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, cette nouvelle familiale électrique est équipée d'une batterie de 62 kWh qui peut être rechargée en 45 minutes à l'aide d'un superchargeur DC de 100 kW.

Ce véhicule compact à quatre roues (2,5 mètres de long et 1,2 mètre de large) peut accueillir deux passagers. Elle utilise moins de la moitié de l'espace de stationnement d'une voiture 'normale', dispose d'un module de batterie interchangeable et possède une autonomie de 100 km. Au sein du groupe Volkswagen, Seat est responsable du développement des idées innovantes et de la conception de produits destinés à la micromobilité urbaine. Aujourd'hui, les trajets quotidiens de moins de 10 km représentent quelque 60% de tous les déplacements. Avec un concept tel que le Minimo, Seat entend réduire l'empreinte écologique des véhicules en ville et concevoir des voitures partagées sur mesure afin d'optimaliser la mobilité urbaine.Pas de grandes festivités prévues cette année pour le 120e anniversaire de Fiat, mais bien un concept car qui pourrait marquer l'histoire de son empreinte. Le constructeur italien a toujours été un pionnier en matière de mobilité démocratique et entend à l'avenir proposer des solutions abordables dans le domaine de l'électromobilité. Grâce à la modularité du pack de batteries, ce sont les conducteurs qui peuvent eux-mêmes déterminer l'autonomie de la Centoventi, capable de parcourir entre 100 et 500 km. Si elle n'est proposée que dans un coloris unique, le client peut la personnaliser grâce au programme 4U qui offre le choix entre 4 toits, 4 boucliers, 4 modèles d'enjoliveurs et 4 films pour la carrosserie. La Centoventi affiche une longueur de 3,68 mètres pour une hauteur de 1,52 mètre et une largeur de 1,74 mètre. Son tableau de bord est garni de plusieurs petites encoches pouvant accueillir divers équipements/accessoires grâce à un dispositif de montage emboîtable comparable à des blocs Lego. Le lancement de la Centoventi est prévu pour 2021. Voici deux ans, au Salon de Francfort, Mercedes levait le voile sur son projet EQ, destiné à accueillir différents modèles électriques. Le nombre exact de modèles alors promis par le patron de Mercedes, Dieter Zetsche, nous l'avons oublié mais, aujourd'hui, la marque annonce l'arrivée de l'EQC. Pour les premières impressions de conduite, il faudra encore attendre quelques semaines. Par rapport à l'Audi e-tron 55 Quattro, la Mercedes EQC est plus compacte et dispose donc d'un coffre plus petit. La bonne nouvelle, c'est qu'elle coûte aussi moins cher. Le prix de base de l'EQC s'élève à 60.000 euros. La version la plus chère, l'EQC 400 AMG Line (77.340 euros), s'avère encore meilleur marché que la moins chère des Audi e-tron 55 Quattro (83.591 euros). Sans assistance au stationnement, ni projecteurs dynamiques, ni reconnaissance des panneaux indicateurs. Ces équipements d'assistance à la conduite sont par contre de série sur l'EQC 400 4Matic. Sur le papier, l'EQC consomme également moins et passe de 0 à 100 km/h 1,5 seconde plus rapidement que son concurrent. Citroën met à l'honneur 100 ans d'innovation dans le domaine de la mobilité en présentant l'Ami One Concept, une petite citadine électrique basée sur la vision Citroën de la liberté en ville : #LibertyElectriCityMobility. L'Ami One Concept est accessible sans permis de conduire et grâce à une application qui peut être utilisée pour l'autopartage et la location, de 5 minutes à 5 ans. L'Ami One est pensé pour le transport urbain zéro émission de deux personnes. Très maniable, il se distingue par un design audacieux, coloré et expressif. L'Ami One Concept possède une forme cubique. Ultraléger et compact (2,5 mètres de long pour 1,5 mètre de large et 1,5 mètre de haut), l'Ami One Concept peut, comme la Smart, être stationné perpendiculairement au trottoir. Ce n'est nullement un hasard si la première de l'Audi AI:ME s'est déroulée au récent Salon de Shanghai. C'est en Chine que ça se passe, surtout dans le domaine de l'électromobilité. La AI:ME exprime la vision d'Audi pour la citadine de demain : elle sera électrique et autonome, offrira un confort maximal et sera caractérisée par une faible empreinte écologique. La voiture deviendra un 'troisième espace de vie' à côté du domicile et de l'environnement de travail. Selon la vision d'Audi, l'intérieur du véhicule bénéficiera d'une attention renforcée, offrant de nombreuses possibilités de configuration des sièges et de l'espace de rangement, au détriment du lien entre la voiture et le conducteur. La première Mini E date de 2008. Produite à 300 exemplaires, elle a servi de modèle de test pour la future i3. La nouvelle Mini Cooper E, qui arrivera sur le marché en fin d'année, dispose du moteur électrique de cette i3. Entraînant les roues avant, ce moteur affiche une puissance de 184 ch. La variante électrique conservera les principales qualités des Mini conventionnelles puisqu'elle sera compacte, tendance et sportive (0 à 100 km/h en 7,5 secondes).