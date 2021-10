La Ducati Scrambler 1100 Tribute Pro rend hommage à l'histoire du moteur bicylindre refroidi par air, 50 ans après sa première apparition sur une Ducati. Quant à la nouvelle Ducati Scrambler Urban Motard, c'est un modèle au look contemporain, conçu pour tous ceux qui recherchent une moto facile, amusante et sportive.

Créée par Ducati en pensant aux amateurs de motos modernes et classiques et aux passionnés d'histoire de la moto, la Scrambler 1100 Tribute Pro rend hommage à l'histoire et aux réalisations du constructeur de Borgo Panigale. Pour cette moto, le Centro Stile Ducati s'est inspiré d'éléments Ducati emblématiques des années 1970, tels que la livrée spéciale "Giallo Ocra", le logo Ducati de l'époque conçu par Giugiaro et les roues à rayons, qui sont noires et s'intègrent parfaitement aux tons de la livrée de célébration. D'un point de vue technique, la moto possède les caractéristiques de la famille Ducati Scrambler 1100 Pro. Elle possède un design évocateur et en même temps original, un châssis agile et un moteur de 1 079 cc, qui délivre une puissance de 86 ch à 7.500 tr/min et un couple de 9,2 mkg à 4.750 tr/min.

Une autre nouveauté 2022 est la Ducati Scrambler Urban Motard: c'est une moto créée pour vivre l'environnement urbain en se faisant remarquer grâce à un mélange de style, de sportivité et de plaisir. Le nom choisi pour cette dernière version évoque immédiatement l'atmosphère caractéristique des grandes villes. Le Centro Stile Ducati a interprété ces concepts en proposant une nouvelle livrée qui associe de manière inédite le blanc Star White et le rouge Ducati GP '19 dans des graphismes dynamiques, inspirés du monde du street art et des graffitis urbains.

La Ducati Scrambler Urban Motard est animée par le moteur bicylindre en L de 803 cc à distribution desmodromique, qui délivre une puissance de 73 ch à 8.250 tr/min et un couple de 6,7 mkg à 5.750 tr/min, offrant des performances brillantes mais jamais intimidantes pour le pilote. Voilà qui devrait garantir une grande agilité dans le trafic urbain et du plaisir sur les itinéraires sinueux. Ces deux nouveaux modèles de la gamme Ducati Scrambler sont disponibles chez les concessionnaires Ducati à partir de début décembre 2021. Tous les modèles Ducati Scrambler sont également disponibles dans une version 35-kW pour les titulaires du permis A2.

