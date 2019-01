Dream Cars au Salon de l'Auto: "Regarder mais pas toucher"

Si vous avez gagné le gros lot ce week-end et ne savez pas quoi faire de vos millions, le Palais 1 du Salon de l'Auto de Bruxelles est the place to be. Sous le slogan See it, love it, dream it, la cinquième édition de Dream Cars présente une série unique de voitures anciennes et neuves exclusives. Leur prix ? Largement plus de 2 millions d'euros pour certaines.