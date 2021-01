1. BMW R1250RT

BMW a renouvelé sa R1250RT, son modèle 'grand tourisme'. Celle-ci bénéficie du fameux bicylindre à plat de 1.254 cm3 à technologie ShiftCam (garante d'une puissance généreuse à tous les régimes), de trois modes de conduite (dont un nouveau mode 'Eco'), du contrôle de motricité et d'un tableau de bord multifonctions avec écran couleur de 10,25".

2. Triumph Tiger 850 Sport

Triumph propose, avec sa Tiger 850 Sport, un nouveau trail de moyenne cylindrée. Elle possède un 3-cylindres de 888 cm3 développant 85 ch à 8.500 tr/min. Le moteur a été pensé pour offrir un niveau de puissance toujours suffisant sur toute la plage de régimes.

3. Yamaha Tracer 9

Yamaha a augmenté de 43 cm3 la cylindrée du 3-cylindres en ligne de sa populaire Tracer 9, passant ainsi de 847 à 890 cm3, ce qui lui assure une puissance et un couple plus élevés. Le bloc est aussi plus léger. Cette Tracer 9 dispose de 4 modes de conduite. Le cadre a également été allégé et l'empattement allongé pour offrir plus de stabilité à haute vitesse.

4. Honda Forza 750

Honda propose une version 745 cm3 de son Forza qui permet d'effectuer de longs trajets sur les autoroutes et voies rapides. Le bicylindre possède une puissance de 43,1 kW à 6.750 tr/min. Sous la selle, on trouve un espace de rangement de 22 litres.

5. Ducati XDiavel

Ducati a ajouté deux nouvelles versions à sa gamme XDiavel: la XDiavel Dark et la XDiavel Black Star. La XDiavel est un cruiser sportif, combinaison de deux univers à priori totalement distincts, explique la marque. Son moteur est un bicylindre en L de 1.262 cm3 à refroidissement liquide.

6. CF Moto 650 GT

De plus en plus de fabricants chinois veulent s'implanter en Europe. Dans sa gamme, CF Moto propose notamment cette 650 GT, une routière reposant sur un bicylindre Kawasaki de 650 cm3. Son prix n'est pas le plus bas du marché mais il est inférieur à ceux pratiqués par les grandes marques.

7. Zero SR/S

Zero fait figure de pionnière en matière de motos électriques. La marque américaine présente la SR/S, une version carénée de la SR/F naked. Lorsque le conducteur s'abrite dans la bulle sur autoroute, Zero affirme que l'autonomie augmente de 13%. En pointe, la SR/S peut atteindre les 200 km/h.

8. Kawasaki Versys 1000 S

Kawasaki a élargi sa gamme Versys (le trail de Kawa) avec la 1000 S, davantage taillée pour la route que le tout-terrain. Cela s'exprime notamment au travers d'une suspension adaptée. La Versys 1000 S se distingue par son 4-cylindres en ligne de 1.043 cm3, une motorisation assez rare dans cette catégorie.

9. Royal Enfield Meteor 350

Royal Enfield, la marque rétro par excellence, se renouvelle avec la Meteor 350. Jusqu'à récemment, la base des monocylindres du fabricant indien était le bloc 'Bullet' des Royal Enfield britanniques des années 1950. La Meteor 350 est un tout nouveau modèle à moteur monocylindre de 349 cm3.

10. Indian Vintage Dark Horse

Grande concurrente depuis le début du siècle passé de Harley-Davidson aux États-Unis, la marque Indian évolue depuis une dizaine d'années sous le blason du groupe Polaris. Dans la gamme cruiser, la Vintage Dark Horse est un nouveau modèle, une moto séduisante au caractère authentique. Son moteur est un bicylindre en V de 1.890 cm3.

BMW a renouvelé sa R1250RT, son modèle 'grand tourisme'. Celle-ci bénéficie du fameux bicylindre à plat de 1.254 cm3 à technologie ShiftCam (garante d'une puissance généreuse à tous les régimes), de trois modes de conduite (dont un nouveau mode 'Eco'), du contrôle de motricité et d'un tableau de bord multifonctions avec écran couleur de 10,25". Triumph propose, avec sa Tiger 850 Sport, un nouveau trail de moyenne cylindrée. Elle possède un 3-cylindres de 888 cm3 développant 85 ch à 8.500 tr/min. Le moteur a été pensé pour offrir un niveau de puissance toujours suffisant sur toute la plage de régimes. Yamaha a augmenté de 43 cm3 la cylindrée du 3-cylindres en ligne de sa populaire Tracer 9, passant ainsi de 847 à 890 cm3, ce qui lui assure une puissance et un couple plus élevés. Le bloc est aussi plus léger. Cette Tracer 9 dispose de 4 modes de conduite. Le cadre a également été allégé et l'empattement allongé pour offrir plus de stabilité à haute vitesse. Honda propose une version 745 cm3 de son Forza qui permet d'effectuer de longs trajets sur les autoroutes et voies rapides. Le bicylindre possède une puissance de 43,1 kW à 6.750 tr/min. Sous la selle, on trouve un espace de rangement de 22 litres. Ducati a ajouté deux nouvelles versions à sa gamme XDiavel: la XDiavel Dark et la XDiavel Black Star. La XDiavel est un cruiser sportif, combinaison de deux univers à priori totalement distincts, explique la marque. Son moteur est un bicylindre en L de 1.262 cm3 à refroidissement liquide. De plus en plus de fabricants chinois veulent s'implanter en Europe. Dans sa gamme, CF Moto propose notamment cette 650 GT, une routière reposant sur un bicylindre Kawasaki de 650 cm3. Son prix n'est pas le plus bas du marché mais il est inférieur à ceux pratiqués par les grandes marques. Zero fait figure de pionnière en matière de motos électriques. La marque américaine présente la SR/S, une version carénée de la SR/F naked. Lorsque le conducteur s'abrite dans la bulle sur autoroute, Zero affirme que l'autonomie augmente de 13%. En pointe, la SR/S peut atteindre les 200 km/h. Kawasaki a élargi sa gamme Versys (le trail de Kawa) avec la 1000 S, davantage taillée pour la route que le tout-terrain. Cela s'exprime notamment au travers d'une suspension adaptée. La Versys 1000 S se distingue par son 4-cylindres en ligne de 1.043 cm3, une motorisation assez rare dans cette catégorie.Royal Enfield, la marque rétro par excellence, se renouvelle avec la Meteor 350. Jusqu'à récemment, la base des monocylindres du fabricant indien était le bloc 'Bullet' des Royal Enfield britanniques des années 1950. La Meteor 350 est un tout nouveau modèle à moteur monocylindre de 349 cm3. Grande concurrente depuis le début du siècle passé de Harley-Davidson aux États-Unis, la marque Indian évolue depuis une dizaine d'années sous le blason du groupe Polaris. Dans la gamme cruiser, la Vintage Dark Horse est un nouveau modèle, une moto séduisante au caractère authentique. Son moteur est un bicylindre en V de 1.890 cm3.