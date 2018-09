Distinguished Gentleman's Ride : des motos contre le cancer de la prostate

En faisant un don et en participant à l'une des balades, vous apporterez votre soutien à la lutte contre le cancer de la prostate, l'un des cancers les plus fréquents chez la gent masculine. Et ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres: les affections de la prostate, cancéreuses ou non, affectent un homme sur deux âgés de plus de 60 ans. Et plus rapidement les problèmes sont diagnostiqués et traités, mieux cela vaut: le dépistage est vivement conseillé dès 50 ans.

La première DGR a eu lieu 2012 à l'instigation de Mark Hawwa et ce dans 64 villes différentes. L'idée était alors de dépoussiérer l'image négative du motard tout en en rassemblant les toutes petites communautés. Six ans plus tard, c'est chose faite, sur les cinq continents, et la DGR est devenue une manifestation incontournable de promotion de la santé masculine dans une ambiance élégante mais bon enfant et ce, dans le monde entier.

Comme l'an dernier, 10 balades sont organisées en Belgique et quelque 2000 motards sont déjà inscrits. La participation est ouverte à toute moto ancienne ou "modern classic". Inscrivez-vous sans tarder à l'une des balades organisées dans votre région et/ou faites un don sur www.gentlemansride.com.