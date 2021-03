Dès ce 16 mars, le Porsche Museum, lieu culte s'il en est aux yeux des fanatiques de la marque allemande, pourra à nouveau ouvrir ses portes aux visiteurs. Ils auront le plaisir d'y découvrir nombre de changements.

Les passionnés d'automobiles ont leurs pèlerinages. Le musée Porsche de Stuttgart en fait partie et ils pourront bientôt y déambuler avec le sentiment de redécouvrir les lieux. Durant la trêve forcée, les organisateurs ont profité du temps et du calme inhabituel régnant dans les salles pour procéder à des entretiens et/ou remaquillages, parfois spectaculaires, à l'exemple de la Porsche 956 qu'il a fallu décrocher du plafond avant de l'envoyer à l'atelier. Pour dynamiser l'expérience, le visiteur a désormais la possibilité d'utiliser un guide multimédia inédit. Outre un nouvel appareil photo et le système d'exploitation Android, l'appareil dispose d'un écran plus grand et à la résolution Full HD+. L'équipe en charge du patrimoine Porsche a enrichi les contenus audio pour les 210 véhicules qui s'alternent régulièrement dans les différentes zones du musée. Les visiteurs ont non seulement accès à des informations, des contenus audio et des clips vidéo sur les différents véhicules, mais aussi à des bruits de moteur et à des images historiques par simple pression d'un bouton.

D'habitude fort fréquenté, le musée ne laisse pas beaucoup de temps pour les opérations spéciales, comme décrocher la 956 du plafond pour une révision! © GF

Comme en course

Autre grande nouveauté, des simulateurs de course Porsche offrent des sensations proches de celles ressenties par les pilotes. L'écran incurvé, spécialement orienté vers le conducteur, le volant de la Porsche 911 GT3 Cup et un pédalier à la réactivité "plus vraie que nature" garantissent une expérience immersive grisante. Le système de mouvement D-BOX déplace le conducteur dans les dimensions latérales, de haut en bas, d'avant en arrière. Enfin le "photomaton" a été entièrement réaménagé pendant la fermeture, avec de nouveaux arrière-plans qui placent le visiteur et la voiture dans différents décors. La toile de fond souhaitée ainsi que les filtres photo éventuels sont choisis à la station de collecte. Le visiteur recevra sa photo par courriel, le but pour Porsche étant qu'elle soit partagée sur les réseaux sociaux. Détail, mais non des moindres, l'éclairage de tout le musée a été modernisé pour magnifier les belles carrosseries. La console de commande utilisée est digne des plus grandes salles de spectacle au monde.Porsche a aussi revu l'isolation et le système de chauffage/climatisation pour rendre la visite plus confortable tout en économisant l'énergie.

Attention, la nouvelle ordonnance Corona du Land de Bade-Wurtemberg du 8 mars 2021 exige que les visiteurs s'inscrivent à l'avance, en fonction du taux d'incidence en temps réel. Le port d'un masque FFP2 ou d'un masque médical est obligatoire dans tout le bâtiment. Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 9 heures à 18 heures.

Les techniciens ont profondément revu l'éclairage, au profit des belles carrosseries et de meilleures photos souvenirs pour les visiteurs. © GF

