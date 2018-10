Des Morgan 110 Anniversary dès 2019

Pour bien marquer le coup, chacune de ces Morgan "110 Anniversary" reçoit des spécificités esthétiques et techniques (touchant aux performances, avec par exemple des échappements sport). Morgan a aussi développé pour l'occasion des nouvelles teintes dites Classic en hommage à des couleurs ayant déjà été vendues par le passé par Morgan.

Des inserts de bois et de cuir accentueront le caractère artisanal des créations de Malvern. Ces touches d'exclusivité concernent les modèles Pus 4 et Roadster, mais aussi l'atypique 3-Wheeler, petit roadster à trois roues et moteur avant de moto. En tout cas, les fanatiques de la marque ont tout intérêt à rester au courant des activités de l'usine car dans les mois à venir, les surprises risquent de se multiplier.