Les automobilistes en quête de leur nouvelle Hyundai peuvent aller configurer leur prochaine voiture directement sur Amazon.

L'initiative se limite pour l'instant au marché américain et on ne peut pas encore réellement parler de vente de voiture directe sur Amazon, mais une chose est sûre : le constructeur coréen se prépare aux nouvelles habitudes des consommateurs. Pour un premier pas vers ce qui semble inévitable dans les années à venir, Hyundai s'est lié à Amazon (officiellement, depuis 2018, déjà) au travers d'un site intégréà son site de vente en ligne. Le site en question, Hyundai.Evolve, donne accès à un showroom en ligne reprenant l'univers esthétique du géant de la vente en ligne. Les véhicules mis en vente sont en fait une (large) sélection issue de concessionnaires participants (et qui ont sans doute payé pour profiter de cette vitrine providentielle), il ne s'agit donc pas de vente en direct entre la marque et les acheteurs finaux. Cela dit, le processus d'information et de configuration semble très abouti et agréable. Dans un premier temps, le client configure la voiture qu'il convoite afin d'en obtenir une estimation du prix de vente (ou du montant de la location en cas de contrat de leasing). Ensuite, s'il désire vraiment l'acheter, il doit prendre contact avec le concessionnaire pour régler la conclusion finale de la vente et les détails de la livraison. En d'autres mots : on n'est pas encore au stade du "cliquez sur acheter" afin de recevoir, dans les 48 heures, votre voiture par livraison.

Processus en évolution

Dans le monde, mais aux USA en particulier, les événements des 18 derniers mois ont clairement montré que de nombreux consommateurs souhaitent et préfèrent acheter de plus en plus de choses en ligne, en ce compris leur prochaine voiture, ce dont se réjouit, évidemment, le géant américain de la vente online, déjà paré à rendre tout cela bien 'réel'. Alan Moss, vice-président des ventes publicitaires mondiales pour Amazon Ads, s'est déclaré ravi des résultats de cette pemière collaboration automobile, en précisant que le processus de vente est amené à se développer, en intégrant dans un avenir proche de nouvelles fonctionnalités. Et ainsi attirer d'autres marques.

