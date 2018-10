Des batteries rechargées en 13 minutes? Atlis l'a fait

Atlis Motor Vehicles est une start-up fondée en 2016 par Mark Hanchett, en Arizona et qui se focalise sur le développement du premier grand pick-up 100% électrique, d'un gabarit proche de ce que les Américains ont l'habitude de voir dans leurs rues.

En haut du cahier des charges, les ingénieurs voulaient un engin capable de remplir les missions professionnelles les plus rudes, et ce sans temps morts. Pour cela, il importait de développer aussi une solution de recharge rapide. L'objectif d'Atlis était de retrouver toute la capacité de la batterie en 15 minutes.

Les premiers essais en conditions réelles viennent d'être effectués et la firme aurait réussi à accomplir cette tâche en 12 minutes et 35 secondes, ce qui constitue un record dans le segment des voitures électriques. La firme ne dévoile pas ses secrets technologiques mais déclare avoir trouvé un système de refroidissement très perfectionné qui permettrait de soutenir une vitesse de charge élevée.

Pour le reste, on sait juste que l'Atlis XT s'équipera de 4 moteurs électriques (pas de puissances communiquées) qui lui permettront d'accélérer de 0 à 100 kmh en 5 secondes. La vitesse serait limitée à 190 km/h. Il serait capable de supporter 2,25 tonnes de charge et pourrait, en fonction de la capacité des batteries (au lithium-ion), parcourir entre 480 et 800 kilomètres d'autonomie avec une charge. La voiture électrique progresse.