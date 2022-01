Six mois après son lancement commercial, la Citroën Ami clôture l'année 2021 avec 214 exemplaires écoulés dans notre pays.

Avec 214 unités immatriculées (et une part de marché de 37,5 %) en Belgique au cours des six derniers mois de 2021, la Citroën Ami est le quadricycle la plus populaire sur notre marché. Cette petite 2 places 100% électrique qui atteint 45 km/h en pointe et revendique une autonomie de quelque 75 km "est un véritable succès populaire tant en Belgique qu'en Europe", affirme-t-on chez Citroën. Et la marque aux chevrons d'ajouter que plus de 14.000 commandes ont déjà été passées depuis son lancement et que 80% des acheteurs sont des nouveaux clients pour la marque.

La famille Ami s'est récemment enrichie d'une version utilitaire, My Ami Cargo, pensée pour répondre aux nouveaux besoins des professionnels de la livraison de petits colis sur de courtes distances, en milieu urbain jusqu'aux déplacements intra sites. Plus largement, le succès de la Citroën Ami est également lié à tout l'écosystème inédit développé spécifiquement pour le modèle à commencer par le "parcours digital" qui amène le consommateur de la découverte à l'achat en ligne, jusqu'à la livraison à domicile ou les canaux de distribution inédits, en plus des concessionnaires Citroën participants, tels que certains magasins Fnac.

