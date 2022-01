Depuis début janvier, D'Ieteren distribue la marque croate en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. La Rimac Nevara, une hypercar électrique aux performances ahurissantes, sera la première voiture commercialisée.

Rimac Automobili (prononcez "Rimatz"), c'est l'histoire étonnante d'une start-up lancée en 2009 par Mate Rimac. Ce dernier avait pour ambition de créer l'hypercar électrique la plus puissante du monde. Pour arriver à ses fins, il a poussé sa société à un niveau technologique exceptionnel tel que Rimac, devenue une référence dans les véhicules électriques hautes performances, compte aujourd'hui 1.300 employés dans ses installations de Sveta Nedelja (près de Zagreb). Parmi eux, pas moins de 1.100 ingénieurs! La Nevara, première hypercar présentée en août 2021 et bientôt vendue par Rimac, symbolise cette absolue recherche de performance et de perfection. Avec sa carrosserie monocoque en fibres de carbone, ses 4 roues motrices et ses 4 moteurs électriques, la Nevara affole les chiffres. Avec 1,4 MW de puissance (soit l'équivalent de 1.914 ch!) et 2.360 Nm de couple, elle peut atteindre une vitesse maximale de 412 km/h après avoir avalé le 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes et le 0 à 300 km/h en un peu plus de 9 secondes. Produite à 150 exemplaires seulement, tous personnalisés, la Rimac Nevara est une voiture hautement exclusive affichant un prix qui la réserve a quelques privilégiés: plus de 2 millions d'euro... hors taxes! En important la marque Rimac en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, D'Ieteren se positionne sur le marché des hypercars électriques et confirme sa volonté d'être présent dans tous les secteurs de la mobilité.