La nouvelle a été officialisée par un communiqué du groupe ce 17 septembre, rendu public quelques minutes à peine après l'annonce par Febiac que le salon de l'auto de Bruxelles se tiendra bien en janvier 2022.

D'Ieteren "a pris la décision de miser sur une stratégie commerciale de proximité avec l'ensemble de ses concessionnaires pour la période Salon" annonce le groupe dans un communiqué ce vendredi 17 septembre. "Ses marques ne seront en conséquence pas présentes au Brussels Motorshow 2022" peut-on lire dans la foulée... Dans les conditions de marché actuelles, D'Ieteren estime ne pas pouvoir tirer le meilleur parti de sa présence au salon de l'année prochaine.

"Sur la base de l'expérience positive de 2021, l'ensemble de nos marques mèneront à nouveau une campagne commerciale dynamique en début d'année 2022, combinant approche digitale et invitation aux clients à se rendre directement dans les show-rooms des concessions du pays" explique-on à la rue du Mail. "Nous souhaitons de la sorte accompagner une demande de notre clientèle, à la recherche d'une plus grande flexibilité dans sa collecte d'informations et de conseils personnalisés auprès de spécialistes de nos marques et services en matière de mobilité, notamment avec l'avènement de l'électromobilité" ajoutent les responsables de D'Ieteren Automotive qui rappellent qu'au cours de cette période, les clients pourront bien entendu bénéficier des traditionnelles conditions avantageuses pour l'achat de leur véhicule. D'Ieteren distribue chez nous les marques automobiles Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley Lamborghini et Bugatti.

