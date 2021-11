La marque Cupra participera au Salon de l'Auto de Bruxelles, en janvier prochain. L'ambition du constructeur espagnol est de doper sa notoriété et d'attirer l'attention sur ses modèles hybrides et électriques Formentor et Born.

Alors que le groupe D'Ieteren a fait savoir voici quelques semaines qu'il ne participerait pas au prochain salon automobile de Bruxelles, la marque espagnole Cupra, pourtant membre de la famille Volkswagen et donc importée chez nous par ce même groupe D'Ieteren, vient d'annoncer sa présence au Heysel en janvier prochain. La raison invoquée est que Cupra n'a pas eu l'opportunité de s'y présenter lors de son lancement début 2021.

L'ambition de Cupra au Brussels Motor Show est de se faire connaître plus largement. Son réseau de distribution en développement se limite à l'heure actuelle à 10 Cupra Corners installés dans des concessions Seat en Belgique. La stratégie de déploiement de Cupra en Belgique combinera une approche off- et online, "en adéquation avec les attentes globales des clients, et atteindra une couverture nationale dès fin 2024" affirme l'importateur belge. Aurélie Vanneste, Manager de Cupra en Belgique explique: "Nous sommes fiers de présenter Cupra au grand public lors du Salon de l'Auto de Bruxelles. Notre stratégie électrique pour l'avenir, le style unique de nos modèles Cupra et l'inspiration sportive de la marque ne laisseront pas indifférents les visiteurs du Salon de Bruxelles." Rendez-vous est donc pris au mois de janvier...

