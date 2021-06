Premier véhicule full électrique de Cupra, la marque sportive de Seat, la Born est une compacte premium qui sera lancée à l'automne.

Cousine germaine de la Volkswagen ID.3 - comme cette dernière, elle est produite à Zwickau, en Allemagne - la Born est la première électrique de Cupra. Elle entend se démarquer de la Volkswagen ID.3 par un look et une finition premium. Comme chez VW, le modèle se décline en 3 niveaux de puissance: 110 kW/150 ch, 150 kW/204 ch et 170 kW/231 ch. Mais le couple maxi est le même dans tous les cas: 310 Nm. Cupra annonce un 0 à 100 km/h en, respectivement, 8,9 secondes, 7,3 secondes et 6,6 secondes.

En ce qui concerne le pack de batteries, la marque espagnole offre également le choix entre 3 possibilités: une "petite" batterie de 45 kWh (qui offre tout de même une autonomie WLTP mixte de 310 km...), une batterie moyenne de 58 kWh (autonomie: 420 km) et une grosse batterie de 77 kWh qui, selon Cupra , assure un rayon d'action pouvant atteindre 540 km (WLTP). Côté recharge, la batterie de 77 kWh peut se recharger jusqu'à 125 kW en courant continu (DC), 80% de la charge pouvant être récupérée en un peu plus d'une demi-heure.

La Born se démarque également de l'ID.3 par son châssis que Cupra a voulu plus sportif avec, entre autres, une direction recalibrée et des liaisons au sol qui adoptent des réglages spécifiques. A l'intérieur aussi, la Born joue la carte de la sportivité avec, entre autres, des sièges baquet de série, un volant spécifique à méplat et des éléments qui adoptent une finition cuivrée, notamment au niveau des aérateurs et de la console centrale. La Born devrait arriver en concessions au mois de septembre, à des tarifs qui n'ont pas encore été fixés.

Cousine germaine de la Volkswagen ID.3 - comme cette dernière, elle est produite à Zwickau, en Allemagne - la Born est la première électrique de Cupra. Elle entend se démarquer de la Volkswagen ID.3 par un look et une finition premium. Comme chez VW, le modèle se décline en 3 niveaux de puissance: 110 kW/150 ch, 150 kW/204 ch et 170 kW/231 ch. Mais le couple maxi est le même dans tous les cas: 310 Nm. Cupra annonce un 0 à 100 km/h en, respectivement, 8,9 secondes, 7,3 secondes et 6,6 secondes. En ce qui concerne le pack de batteries, la marque espagnole offre également le choix entre 3 possibilités: une "petite" batterie de 45 kWh (qui offre tout de même une autonomie WLTP mixte de 310 km...), une batterie moyenne de 58 kWh (autonomie: 420 km) et une grosse batterie de 77 kWh qui, selon Cupra , assure un rayon d'action pouvant atteindre 540 km (WLTP). Côté recharge, la batterie de 77 kWh peut se recharger jusqu'à 125 kW en courant continu (DC), 80% de la charge pouvant être récupérée en un peu plus d'une demi-heure. La Born se démarque également de l'ID.3 par son châssis que Cupra a voulu plus sportif avec, entre autres, une direction recalibrée et des liaisons au sol qui adoptent des réglages spécifiques. A l'intérieur aussi, la Born joue la carte de la sportivité avec, entre autres, des sièges baquet de série, un volant spécifique à méplat et des éléments qui adoptent une finition cuivrée, notamment au niveau des aérateurs et de la console centrale. La Born devrait arriver en concessions au mois de septembre, à des tarifs qui n'ont pas encore été fixés.