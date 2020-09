Coyote ne cesse de développer des services au profit d'une meilleure sécurité sur les routes. À présent, ce sont les zones scolaires qui seront évitées par les membres de la communauté Coyote.

Après avoir lancé son service novateur 'Sécurité Prédictive' avertissant les 1.632.000 membres de sa communauté en Belgique à l'approche des virages dangereux, le spécialiste des assistants d'aide à la conduite lance, à la demande des autorités, dont le Ministre Fédéral de la Mobilité François Bellot, une mesure visant à protéger les zones écoles.

Ce service, déjà en vigueur en Région bruxelloise, va être déployé sur l'ensemble du territoire belge. Actuellement, les membres de la Communauté Coyote utilisant l'appli Coyote sur smartphone ou le boitier Nav+ sont automatiquement redirigés vers des itinéraires alternatifs moins encombrés lorsqu'ils sont confrontés à des bouchons ou à des routes saturées.

Le nouveau service 'sécurité zones écoles' consiste ici à rediriger les utilisateurs Coyote vers des itinéraires évitant les zones scolaires et ce le matin entre 7h45 et 9h ainsi qu'en fin de journée entre 15h45 et 18h30, hors week-end et vacances scolaires. 'Sécurité zones écoles' permet de cette manière de mieux protéger les enfants et parents aux abords des écoles.

Le nouveau service sera effectif sur l'ensemble du territoire belge dès le lundi 21 septembre 2020.

