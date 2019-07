Le tout dernier exemplaire de la mythique Coccinelle de Volkswagen est sorti mercredi de son usine mexicaine de Puebla mettant un point final a plus de sept décennies qui ont marqué l'histoire de l'automobile.

Au son des mariachis et après avoir roulé quelques mètres sous les applaudissements, la voiture de couleur bleu métallisé a été immortalisée par les caméras, entourée par les ouvriers de ce site qui a produit plus de 1,7 million de "new beetle" (NB: en anglais elle est un scarabée et non une coccinelle) depuis 1997.