BMW X7, c'est l'Amérique !

C'est la plus grosse des BMW... Elle a été imaginée avant tout pour le pays de l'Oncle Sam et est d'ailleurs construite là-bas, dans l'usine BMW de Spartanburg, en Caroline du Sud. Le X7 étire sa tôle sur 5,15 mètres de long, 2 de large et presqu'autant de haut. Il se pose en concurrent du Mercedes GLS et du Range Rover LWB (à empattement long).

© PG