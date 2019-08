Cette nouvelle variante turbulente du X2 illustre combien les temps ont changé chez BMW... Cette " Béhème " sportive n'est pas un coupé ou une berline, mais un petit SUV. Ce n'est pas une propulsion (roues arrière motrices) mais une transmission intégrale. Et son moteur ne tourne pas sur six cylindres, mais seulement sur quatre.

Elle inaugure d'ailleurs le " quatre pattes " de série le plus puissant de l'histoire de la marque : un 2 litres turbo poussé à 306 ch. Un bloc qui sera sans doute amené à progressivement remplacer le fameux 3 litres à six cylindres en ligne sous le capot de certaines sportives, dont la future Série 1 M35i. Une pression sur " start " et ce nouveau moteur se réveille en fanfare. Son échappement émet une sonorité très ...