BMW Série 1: en avant toute !

La Série 1 de troisième génération marque une rupture : elle passe des roues arrière motrices à la traction avant, comme l'avaient déjà fait chez BMW le monospace Série 2 Active Tourer et les SUV X1/X2. Le but est de diminuer les coûts, le modèle étant désormais basé sur un châssis de Mini et plus de BMW Série 3...

© PG

La bonne nouvelle, c'est que cette architecture de traction profite à l'habitabilité : l'implantation du moteur en travers du capot et non plus en longueur permet de gagner de l'espace. Le coffre gonfle aussi de 20 litres, pour atteindre les 380 litres, contre 370 pour la Mercedes Classe A. La qualité de finition est en hausse, mais le mobilier est moins original que celui d'une Classe A.

...

