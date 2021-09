Ce dimanche 5 septembre sera un moment unique pour de nombreux motards : des milliers de passionnés de motos BMW se réuniront à Hoeilaart pour le BMW Motorrad Day. Deux modèles uniques seront présentés en première belge : la BMW R18 Transcontinental et la R18 B.

Le BMW Motorrad Day est l'un des temps forts de l'année pour les passionnés des motos de la marque allemande : pour la huitième fois déjà, BMW Motorrad Belux organise une immersion unique dans l'univers particulier des motos BMW. Le programme comprend un défilé de mode et une boutique lifestyle, un parcours tout-terrain, des essais (sur réservation), un véritable Mur de la Mort ainsi qu'un parcours d'obstacles Gymkana.

Chaque année, des milliers de motards BMW se rendent au BMW Motorrad Day. Après l'annulation de l'année dernière, l'événement installera cette année ses tentes dans le centre de Hoeilaart. Comme toujours, les non-motards ainsi que les motards d'autres marques sont plus que bienvenus. De nombreuses activités, des food trucks et des terrasses à la restauration locale en font une fête pour tous. Les fans de BMW Motorrad Heritage ne seront pas déçus ! Pas moins de deux nouveaux modèles R 18 seront présentés ce dimanche à 11h30 : l'impressionnante R 18 Transcontinental et l'étonnante R 18 B.

Le tout nouveau scooter électrique, le BMW CE 04, sera également présent. Afin de garantir le bon déroulement de l'opération dans le cadre des mesures actuelles, une inscription préalable est requise à l'adresse www.bmw-motorrad.be . Les 2.000 premières personnes à s'inscrire à la réception le 5 septembre recevront le très convoité t-shirt du BMW Motorrad Day.

Le BMW Motorrad Day est l'un des temps forts de l'année pour les passionnés des motos de la marque allemande : pour la huitième fois déjà, BMW Motorrad Belux organise une immersion unique dans l'univers particulier des motos BMW. Le programme comprend un défilé de mode et une boutique lifestyle, un parcours tout-terrain, des essais (sur réservation), un véritable Mur de la Mort ainsi qu'un parcours d'obstacles Gymkana. Chaque année, des milliers de motards BMW se rendent au BMW Motorrad Day. Après l'annulation de l'année dernière, l'événement installera cette année ses tentes dans le centre de Hoeilaart. Comme toujours, les non-motards ainsi que les motards d'autres marques sont plus que bienvenus. De nombreuses activités, des food trucks et des terrasses à la restauration locale en font une fête pour tous. Les fans de BMW Motorrad Heritage ne seront pas déçus ! Pas moins de deux nouveaux modèles R 18 seront présentés ce dimanche à 11h30 : l'impressionnante R 18 Transcontinental et l'étonnante R 18 B. Le tout nouveau scooter électrique, le BMW CE 04, sera également présent. Afin de garantir le bon déroulement de l'opération dans le cadre des mesures actuelles, une inscription préalable est requise à l'adresse www.bmw-motorrad.be . Les 2.000 premières personnes à s'inscrire à la réception le 5 septembre recevront le très convoité t-shirt du BMW Motorrad Day.