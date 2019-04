Bikers Classic 2019: les préventes sont ouvertes

Dans une centaine de jours, le millésime 2019 des A-XOC Bikers Classics mettra une nouvelle fois la moto ancienne à l'honneur sur le plus beau circuit du monde, Spa-Francorchamps!

L'équipe de l'organisateur DG Sport travaille d'arrache-pied afin de proposer un programme le plus prestigieux possible, avec pour thème majeur 70 ans de Grands Prix Moto! Comme de coutume, les passionnés seront très nombreux dans les paddocks et autour de la piste afin de ne rien manquer du spectacle.

Bonne nouvelle, les préventes en vue des A-XOC Bikers Classics 2019 sont désormais ouvertes. Et à des conditions très intéressantes, puisque le Pass Weekend, qui peut être acheté sur place au tarif de 50 euros, est proposé en prévente au prix exceptionnel de 30 euros. Soit une jolie économie de 20 euros par personne.

Rappelons que le Pass Weekend permet aux fans de circuler partout autour du circuit, dans les paddocks, de rencontrer les stars, d'assister aux diverses parades des champions, de vibrer devant le spectacle des 4 Hours of Spa Classic, de déambuler dans le Lifestyle Village, de trouver la pièce rare lors de la bourse, mais aussi d'arpenter la pitlane à la découverte des machines qui ont écrit l'histoire de la moto, sans oublier les plaisirs et décibels du concert rock le samedi soir! Tickets en prévente sur www.bikersclassics.be(Belga)