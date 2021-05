Bentley Antwerp ouvre un tout nouveau show-room situé sur l'Autolei à Wommelgem, un axe de circulation bien connu des amateurs de marques de prestige.

Avec cet espace d'exposition à la pointe de la modernité, Bentley renforce sa présence en région anversoise, déterminante sur le plan économique, après avoir ouvert en mai 2018 un concept store sur le site du Porsche Centre Antwerpen. Bentley Antwerp est la troisième concession Bentley en Belgique avec le siège à Bruxelles et l'implantation de Knokke. 2020 a été pour Bentley une année importante et synonyme de succès commercial. Au niveau mondial, 11.206 Bentley ont été vendues. La croissance la plus importante (+ 48 %) a été enregistrée en Chine, pays devenu pour Bentley avec 2.880 unités vendues le deuxième plus grand marché après les États-Unis, qui ont pour leur part enregistré une hausse de 4 % avec 3.035 voitures.

Le marché européen a quant à lui enregistré un recul de 18 %, dû notamment à l'introduction tardive sur le marché du nouveau SUV Bentayga. Le marché belge n'a pas souffert de cette situation. Au contraire, les ventes y ont augmenté de plus de 4 %, ce qui a permis de faire de 2020 une excellente année pour Bentley en Belgique. Un succès auquel Bentley Antwerp a contribué de manière non négligeable. C'est ce qui explique l'investissement du groupe D'Ieteren afin de renforcer sa présence dans la Métropole.

