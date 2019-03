actualité

Bentley à Pikes Peak en 2019 avec un coupé Continental GT

La plus célèbre course de côte du monde, à Pikes Peak, dans l'état américain du Colorado, est une compétition relevée et un théâtre médiatique de première importance. Bentley veut s'y illustrer à nouveau cette année avec son nouveau coupé Continental GT.

Bentley à Pikes Peak en 2019 avec un coupé Continental GT © Belga