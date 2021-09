Cette fois, c'est dans le segment C que le constructeur franco-roumain Dacia lance une nouveauté qui devrait rapidement faire parler d'elle. Le Dacia Jogger est un modèle familial financièrement accessible, disponible en 5 et 7 places.

Le Dacia Jogger se positionne comme le quatrième pilier de la stratégie produit de Dacia. Après la petite citadine 100% électrique (Spring), la compacte (Sandero), le SUV (Duster), Dacia veut réinventer le modèle familial jusqu'à 7 places. Ce lancement s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la gamme Dacia et sera complété par deux autres nouveaux modèles d'ici 2025.

Familial et polyvalent, le Jogger "prend le meilleur de chaque catégorie : la longueur d'un break, l'habitabilité d'un ludospace et les attributs d'un SUV" affirment les responsables de la marque. En vraie familiale, Dacia Jogger veut offrir le meilleur rapport prix / habitabilité et l'usage polyvalent d'une voiture "couteau suisse". Avec une dénomination qui évoque le sport, la nature et l'énergie positive, le Dacia Jogger participe au déploiement de la nouvelle identité de la marque. À la fois court, moderne et international, le nom reflète la robustesse et la polyvalence d'usage. Cette nouvelle Dacia est disponible au lancement avec deux motorisations: le nouveau moteur essence TCe 110 et le moteur Eco-G 100. Dacia est le seul constructeur à proposer une gamme complète de véhicules particuliers en bicarburation essence et GPL sous le label EcoG. L'offre de motorisations sera complétée par une version hybride dès 2023. Le Dacia Jogger devrait alors devenir l'hybride 7 places le plus accessible du marché. L'ouverture des commandes est prévue pour novembre 2021 dans une trentaine de pays principalement en Europe, mais aussi en Turquie et en Israël. Le Dacia Jogger arrivera en concession à partir de février 2022.

