La TT s'est offert un restylage de mi-carrière, tant en Coupé qu'en Roadster. Les changements esthétiques sont toutefois limités : on note essentiellement une calandre redessinée et deux grosses admissions d'air latérales.

L'équipement de série progresse et il y a également quelques évolutions sous le capot, où le moteur diesel 2.0 TDI disparaît, tandis que les blocs à essence gagnent en puissance : le 1.8 TFSI passe de 180 à 197 ch et le 2.0 TFSI de 230 à 245 ch. La TTS perd par contre une poignée de chevaux (de 310 à 306 ch), sans doute à cause du filtre à particules, que l'on retrouve désormais sur tous les moteurs. La version très sportive TT RS ...