C'est en 1999 qu'Audi a pour la première fois relevé les pantalons de son break A6, pour lui donner des airs de baroudeur (garde au sol rehaussée, transmission intégrale et protections de carrosserie), sous la dénomination Allroad. Le titre de pionnier du break " SUVisé " revient toutefois à Subaru, qui a lancé sa première Outback en 1995, soit avant les Volvo XC-70 (1997) et Audi A6 Allroad.

Cette dernière se fait plus chic que jamais. Elle reprend bien sûr la base du nouveau break A6, sans rien perdre de ses qualités fonctionnelles : grand coffre et places arrière latérales généreuses. Mais l'Allroad est posée d'office sur des coussins d'air : la suspension pneumatique assure un confort ouaté et peut aussi faire varier la hauteur de caisse, pour permettre à ce grand break de s'aventurer hors des chemi...