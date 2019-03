Au Salon de l'Auto de Genève, la mise à l'honneur de la voiture électrique

Audi Q4 e-tron Le petit frère

C'est le futur petit frère du SUV e-tron produit en Belgique. Ce concept Q4 e-tron (qui ne sera pas assemblé chez nous...) mesure 4,59 m de long et est animé par deux moteurs électriques, un pour chaque essieu. L'ensemble délivre 306 ch et pousse l'engin de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes. La batterie pèse 510 kilos et affiche une capacité énergétique de 82 kWh. Elle est intégrée sous le plancher de la voiture et autorise une autonomie officielle allant jusqu'à 450 kilomètres en cycle WLTP (procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et utilitaires légers). Elle accepte une puissance de recharge de 125 kW et il suffit alors de 30 minutes pour recharger la batterie à 80%. A bord, le style est moderne et épuré. Derrière le volant, on retrouve le Virtual Cockpit, qui remplace les classiques compteurs par un écran numérique multifonction. Et au sommet de la planche de bord trône un écran tactile de 12,3 pouces qui commande le système multimédia et de navigation. Ce concept Q4 e-tron préfigure un modèle de série dont la production est prévue pour fin 2020 début 2021.

...