Aston Martin Zagato, une nouvelle paire à 7 millions

Créée pour célébrer le centenaire de la signature légendaire de Zagato, la collection DBZ Centenary est un projet unique qui rend hommage aux 60 ans de collaboration entre le carrossier italien et la marque de voitures de sport anglaises. Dernière création en date, la DBS GT Zagato, en hommage à la DB4 GT Zagato des années 60.

Prenant pour base la déjà très exclusive DBS Superleggera -, la DBS GT Zagato conserve le même V12 AMG de 715 ch. Stylistiquement on retrouve des éléments typiquement Zagato, comme le toit à double bossage. Cette forme épurée coule du haut du large pare-brise jusqu'à l'extrémité arrière de la voiture. Les hanches arrière musclées apportent une touche de puissance, tandis que la conception unique des roues, des phares et de la calandre frontale évoquent le modèle historique dont elle s'inspire, la DB4 GT Zagato.

Marek Reichman, vice-président exécutif et directeur de la création d'Aston Martin Lagonda, confie: "La DB4 GT Zagato est l'une des voitures les plus belles et les plus reconnaissables du monde. Elle inspire directement cette DBS GT Zagato qui exprime toute la sensualité et la rareté des créations de Zagato pour notre marque, puisqu'il n'en existera que 19 exemplaires, comme le nombre de DB4 GT Zagato produites dans les années 60. D'ailleurs chaque DBS GT Zagato est livrée, en duo, avec une réplique neuve de la DB4 GT Zagato, le prix de cette paire d'Aston Zagato étant fixé à environ 7 millions d'euros."(Belga)